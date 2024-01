Festival Rock’&’Cars Jardin de l’Évêché Lavaur, vendredi 7 juin 2024.

Lavaur Tarn

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 12:00:00

fin : 2024-06-09 02:00:00

Festival ROCK’&’CARS à Lavaur (81) du 7 au 9 juin 2024

– Ouvert à tout public

– Voitures de collection, US cars, Rods, Kustoms et Motos,

– Festival de Blues, Rockabilly et Rock n’Roll.

.

Jardin de l’Évêché rue de l’Évêché

Lavaur 81500 Tarn Occitanie



Mise à jour le 2023-12-18 par Office de tourisme Intercommunal Tarn Agout