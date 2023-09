En esperar l estiu Jardin de l’Évêché, Lavaur (81) En esperar l estiu Jardin de l’Évêché, Lavaur (81), 1 juin 2024, . En esperar l estiu Samedi 1 juin 2024, 13h00 Jardin de l’Évêché, Lavaur (81) gratuit Programa en construccion mes retienetz la data pr’amor qu’aquò que va èste tròp plan e que n’i aurà entà totòm ! source : événement En esperar l estiu publié sur AgendaTrad Jardin de l’Évêché, Lavaur (81) Rue de l’Évêché

Jardin de l’Évêché, 81500 Lavaur, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45452 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-01T13:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

2024-06-01T13:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Jardin de l'Évêché, Lavaur (81) Adresse Rue de l'Évêché Jardin de l'Évêché, 81500 Lavaur, France Age max 110 Lieu Ville Jardin de l'Évêché, Lavaur (81) latitude longitude 43.700133;1.822138

Jardin de l'Évêché, Lavaur (81) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//