Ateliers Paper Toys Jardin de l’Europe Pertuis, 29 juin 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Cette année, venez participer à un moment de création convivial en plein air et créer vos paper toys, petit jouet de papier. Au programme : découpez, colorez, assemblez et jouez !.

2023-06-29 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-29 18:00:00. .

Jardin de l’Europe

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



This year, come and take part in a convivial outdoor creative activity and create your own paper toys. On the program: cut, color, assemble and play!

Este año, ven a participar en una divertida actividad creativa al aire libre y crea tus propios juguetes de papel. En el programa: ¡recortar, colorear, montar y jugar!

Dieses Jahr können Sie an einem geselligen kreativen Moment im Freien teilnehmen und Ihre Paper Toys, ein kleines Spielzeug aus Papier, herstellen. Auf dem Programm steht: Ausschneiden, einfärben, zusammensetzen und spielen!

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme de Pertuis