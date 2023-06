Sur un tapis de verdure Jardin de l’Europe Pertuis, 28 juin 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Au mois de juin, la nature s’habille en vert, se pare de ses plus beaux bijoux et invite les petites bêtes au festin fleuri. Viens jouer dans ce beau décor estival du Jardin de l’Europe où tu pourras écouter de belles histoires..

2023-06-28 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-28 11:30:00. .

Jardin de l’Europe

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



In June, nature dresses up in green, adorns itself in its finest jewels and invites the little beasts to a flowery feast. Come and play in the beautiful summer setting of the Jardin de l?Europe, where you can listen to some great stories.

En junio, la naturaleza se viste de verde, se adorna con sus joyas más bellas e invita a las pequeñas bestias a un festín florido. Ven a jugar en el hermoso marco estival del Jardin de l’Europe, donde podrás escuchar grandes historias.

Im Juni kleidet sich die Natur grün, schmückt sich mit ihrem schönsten Schmuck und lädt die kleinen Tiere zu einem blühenden Festmahl ein. Komm und spiele in dieser schönen sommerlichen Umgebung des Europagartens, wo du schönen Geschichten lauschen kannst.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme de Pertuis