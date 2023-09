OLYMPIADE CULTURELLE – DEPARTEMENT DE LA REUNION Jardin de l’État Saint-Denis, 16 septembre 2023, Saint-Denis.

OLYMPIADE CULTURELLE – DEPARTEMENT DE LA REUNION 16 et 17 septembre Jardin de l’État

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Arts de combat et sports martiaux

Le Département de La Réunion participe à la grande fête du sport des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Pour les Journées européennes du Patrimoine (15, 16 et 17 septembre 2023), il marie l’art et le sport. Place à 12 arts de combat et sports martiaux !

5 disciplines olympiques (boxe anglaise, judo, taekwondo, escrime et lutte). 7 disciplines non olympiques (kick-boxing, muay thaï, karaté, canne de combat, tai chi chuan, croche et moring) qui sont autant de visages de la diversité du sport à La Réunion : sports olympiques, sports contemporains, sports ancrés dans le patrimoine réunionnais.

Tous véhiculent des valeurs de respect, d’équité, d’inclusion, de persévérance… soit le cadre universel nécessaire à l’épanouissement individuel et à l’harmonie collective.

A l’occasion de cette exposition, dirigeant(e)s et technicien(ne)s disent leur attachement et leur dévouement à leur sport, qu’ils transmettent aux nouvelles générations.

Le regard tourné vers Paris 2024 et plus loin encore !

https://www.departement974.fr/actualite/journees-europeennes-patrimoine-2023

Jardin de l'État 1, rue Poivre, 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97400 La Réunion La Réunion 02 62 20 02 19

Jardin créé vers 1770, classé au titre des monuments historiques en 1978.

Le Jardin de l'État, autrefois appelé Jardin du Roy, est planté d'arbres et d'épices ramenés de l'extérieur de l'île par Pierre Poivre. Il abrite un muséum d'histoire naturelle aménagé entre 1767 et 1773 et ouvert en août 1855.

Le Jardin de l’État, autrefois appelé Jardin du Roy, est planté d’arbres et d’épices ramenés de l’extérieur de l’île par Pierre Poivre. Il abrite un muséum d’histoire naturelle aménagé entre 1767 et 1773 et ouvert en août 1855.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T07:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T07:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA REUNION