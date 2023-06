Metz – Jardin de l’Esplanade Jardin de l’Esplanade Metz Metz Metz Catégories d’Évènement: Metz

Moselle Metz – Jardin de l’Esplanade Jardin de l’Esplanade Metz Metz, 21 juin 2023, Metz. Metz – Jardin de l’Esplanade Mercredi 21 juin, 18h30 Jardin de l’Esplanade Metz Concerts – Jardin de l’Esplanade à Metz dans le cadre de la fête de la musique 2023 De 18h30 à 20h00, Scarlett (rock) De 20h30 à 22h00, Scrambled Eggs and Fentanyl (hard rock) De 22h30 à 00h00, Otherfate (rock) Jardin de l’Esplanade Metz Jardin de l’Esplanade Metz Metz Moselle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00 ©Scarlett Détails Catégories d’Évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Jardin de l'Esplanade Metz Adresse Jardin de l'Esplanade Metz Ville Metz Departement Moselle Age max 99 Lieu Ville Jardin de l'Esplanade Metz Metz

Jardin de l'Esplanade Metz Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

Metz – Jardin de l’Esplanade Jardin de l’Esplanade Metz Metz 2023-06-21 was last modified: by Metz – Jardin de l’Esplanade Jardin de l’Esplanade Metz Metz Jardin de l'Esplanade Metz Metz 21 juin 2023