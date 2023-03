Visite jardin l’Escargol Villeneuve d’Aveyron Jardin de l’Escargol Villeneuve Catégories d’Évènement: Aveyron

Visite jardin l’Escargol Villeneuve d’Aveyron Jardin de l’Escargol, 3 juin 2023, Villeneuve. Visite jardin l’Escargol Villeneuve d’Aveyron Samedi 3 juin, 15h00 Jardin de l’Escargol aucune condition Visite gratuite du jardin avec lectures de la bibliothèque, démonstration de réalisation de murs en pierres sèches et musique Jardin de l’Escargol 12260 villeneuve Villeneuve 12260 sol de la dîme Aveyron Occitanie 0640378842 Jardin naturel avec murettes en pierres sèches typiques du causse. Lectures, démonstration de construction de mur en pierres sèches par l’association les Paredaires. Musique parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

