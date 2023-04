Visite découverte du jardin de L’Escalier Jardin de l’Escalier Brumath Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Visite découverte du jardin de L’Escalier Jardin de l’Escalier, 3 juin 2023, Brumath. Visite découverte du jardin de L’Escalier 3 et 4 juin Jardin de l’Escalier Tarif plein : 4 € – Tarif réduit : 2,50 € Jardin de l’Escalier 10, rue de Pfaffenhoffen, 67170 Brumath, Bas-Rhin, Grand Est Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est 06 08 69 55 68 http://www.a-lescalier.com Mélange de styles entre espace arboré, jardin potager, verger, forêt de bambous. Une pergola marque l’entrée dans le jardin. L’allée gravillonnée qui se déroule entre un jardin méditerranéen et un jardin d’ombre conduit au potager inspiré des carrés de simples médiévaux. Un bassin crée une transition avec le verger de rosacées, qui débouche sur un jardin zen cerné de bambous. Le parcours s’achève dans l’agora avec son pavillon sur pilotis d’influence japonaise. parking dans la rue devant l’entrée du jardin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

