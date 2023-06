DJ set SAMUEL QUANTIN Jardin de l’Ermitage Guyancourt, 8 juillet 2023, Guyancourt.

DJ set SAMUEL QUANTIN Samedi 8 juillet, 20h30 Jardin de l’Ermitage

Originaire de Guyancourt, Samuel Quantin a commencé à mixer dans sa chambre dès l’âge de 14 ans lorsqu’on lui offre ses 1ères platines. Après des années à peaufiner son style, il s’expatrie à Londres pendant 7 ans où il découvre et expérimente le son underground en s’imprégnant des influences de la UK pop / pop / funk des années 90. Son style funky house, combinant des rythmes entrainants et des éléments rétro lui ouvre les portes de plusieurs bars londoniens en tant que Dj résident.

De retour en France, accompagné de Piecemeal, il continue d’égayer les soirées et de faire danser les foules à chaque passage sur scène.

Dans le cadre du week-end à l’Ermitage

Jardin de l’Ermitage Rue des Sangliers 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T20:30:00+02:00 – 2023-07-08T21:30:00+02:00

2023-07-08T20:30:00+02:00 – 2023-07-08T21:30:00+02:00

© DR