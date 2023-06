3 CLOWNS Jardin de l’Ermitage Guyancourt, 8 juillet 2023, Guyancourt.

3 CLOWNS Samedi 8 juillet, 19h00 Jardin de l’Ermitage

3 clowns c’est un total de 170 années. Ils ont déjà bien roulé leurs bosses mais la flamme est toujours là et ils vont faire leur cirque.

En toute coquetterie nous pensons que 55 ans passés c’est un bon âge. Nous chérissons nos essoufflements et notre fatigue, leurs manifestations sont matière à jouer. Ceci dit, rassurons-nous, nous ne sommes pas si vieux.

Il y a des loges de fortune, un cercle tracé au sol et en son centre une table et trois acteurs autour. Les spectateurs entrent. La représentation a-t-elle commencé ? Les acteurs se transforment en clowns. Monsieur Lô, le Blanc et les Augustes Marcel et Airbus révisent leurs classiques puis partent pour un hommage aux clowns d’antan et ça dérape crescendo. Perruques, grandes chaussures, peau de banane, tarte à la crème, fausses sorties, domptage, fanfare, engueulades, jonglage, coups-fourrés, scintillements, acrobaties, mélancolie, cascades, opportunisme et gloutonnerie, pouvoir et autorité, veuleries, crâneries, haute estime de soi et encore un tour de piste.

Tout cela épuise mais le vide après la prouesse, c’est notre lot. Parce que ce monde est trop plein, trop bruyant, trop agité. Jouer des ficelles du cirque et des clowns, les revisiter et les détourner, mettre en abyme la fonction d’amuseur c’est comme un témoignage. Comme un documentaire cruel mais amusé sur notre métier et ses histoires que nous jouons pour vous ce soir.

TELERAMA : TTTT BRAVO. Ces trois génies du rire rendent un hommage vibrant à quelques clowns d’anthologie

Dans le cadre du week-end à l’Ermitage

Jardin de l’Ermitage Rue des Sangliers 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T19:00:00+02:00 – 2023-07-08T20:00:00+02:00

