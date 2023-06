LANCE-MOI EN L’AIR Jardin de l’Ermitage Guyancourt, 8 juillet 2023, Guyancourt.

LANCE-MOI EN L’AIR Samedi 8 juillet, 18h00 Jardin de l’Ermitage

Lance-moi en l’air est une pièce de cirque chorégraphié toute en contact où les corps se glissent l’un sur l’autre, se projettent ou chutent dans un même élan de confiance et de sensualité. Lance-moi en l’air explore les connexions entre deux êtres, la fragilité des rapports humains, leur équilibre, leurs contradictions, leurs énergies.

L’humanité se dégage de l’alternance entre force et faiblesse, et la prouesse acrobatique parle du corps de l’autre. Celui qui se jette, celui qui propulse, celui qui jaillit, celui qui est jeté en l’air, celui qui amortit le choc, celui sur lequel on prend appui, qui rattrape ou qui lance, celui qui offre son corps tout entier.

Un jeu de « fuis moi je te fuis » qui parle de la vie, de ses rencontres, ses conflits, rapprochements, ses trahisons. Lance-moi en l’air parle aux grands comme aux petits par les énergies instinctives qu’elle communique.

Dans le cadre du week-end à l’Ermitage

Jardin de l’Ermitage Rue des Sangliers 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

2023-07-08T18:00:00+02:00 – 2023-07-08T19:00:00+02:00

