AUDELA Jardin de l’Ermitage Guyancourt Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Yvelines AUDELA Jardin de l’Ermitage Guyancourt, 8 juillet 2023, Guyancourt. AUDELA Samedi 8 juillet, 17h00 Jardin de l’Ermitage AuDelà est une incursion dans l’univers intime de deux corps solitaires.

Solitude inventive, poétique, révoltée, parfois absurde ; face à face avec les limites de son propre corps, son unicité, ses possibles. Puis la rencontre, de son semblable. Même solitude sur même canapé. Et tout à coup le mouvement s’accélère…

AuDelà reprend les principes chorégraphiques malaxés par Florence Caillon depuis de longues années : élans, spirales, chutes, équilibres, sauts, contorsions, petits gestes du quotidien, mollesse, décomposition des mouvements, lenteur. AuDelà s’appuie sur les énergies impulsées par la musique, en les suivant de façon très organiques : mélodie, rythme, reprises, silences, appels …

Dans le cadre du week-end à l’Ermitage Jardin de l’Ermitage Rue des Sangliers 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T17:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

2023-07-08T17:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00 © DR Détails Catégories d’Évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu Jardin de l'Ermitage Adresse Rue des Sangliers 78280 Guyancourt Ville Guyancourt Departement Yvelines Lieu Ville Jardin de l'Ermitage Guyancourt

Jardin de l'Ermitage Guyancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/

AUDELA Jardin de l’Ermitage Guyancourt 2023-07-08 was last modified: by AUDELA Jardin de l’Ermitage Guyancourt Jardin de l'Ermitage Guyancourt 8 juillet 2023