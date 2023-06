CORPS ACCORD Jardin de l’Ermitage Guyancourt, 8 juillet 2023, Guyancourt.

CORPS ACCORD Samedi 8 juillet, 16h00 Jardin de l’Ermitage

Le metteur en scène et le chorégraphe embarque la troisième promotion de la Classe Départ de Guyancourt dans une petite forme pour le plein air, variation ludique sur le thème des liens entre le sport et la culture. Cinq petits tableaux où les jeunes sont unis comme les doigts de la main ! Le metteur en scène et le chorégraphe embarque la troisième promotion de la Classe Départ de Guyancourt dans une petite forme pour le plein air, variation ludique sur le thème des liens entre le sport et la culture. Cinq petits tableaux où les jeunes sont unis comme les doigts de la main !

Dans le cadre du week-end à l’Ermitage

Jardin de l’Ermitage Rue des Sangliers 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T16:00:00+02:00 – 2023-07-08T17:00:00+02:00

© Blandine Schmitt Chambonneau