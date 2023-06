SAINT-QUENTIN GOSPEL Jardin de l’Ermitage Guyancourt, 7 juillet 2023, Guyancourt.

SAINT-QUENTIN GOSPEL Vendredi 7 juillet, 20h30 Jardin de l’Ermitage

Fondé en 1994, le Saint-Quentin-Gospel est devenu une véritable institution dans le paysage culturel du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il a participé 3 fois au Festival International de Gospel de Paris et au 1er Festival de Gospel de Chartres, parrainé par Rhoda Scott et s’est produit en première partie du groupe américain « Virtue », du « London Community Gospel Choir » et de Marcel N’boungou (ou Em’bee). Dirigé depuis 2020 par la cheffe de chœur Marie-Hélène Couji Przybylek, le Saint-Quentin-Gospel, qui a été très éprouvé par la crise sanitaire, prend un nouveau départ !

Dans le cadre du week-end à l’Ermitage

Jardin de l’Ermitage Rue des Sangliers 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

2023-07-07T20:30:00+02:00 – 2023-07-07T21:30:00+02:00

