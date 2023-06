KANDY GUIRA Jardin de l’Ermitage Guyancourt Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Yvelines KANDY GUIRA Jardin de l’Ermitage Guyancourt, 7 juillet 2023, Guyancourt. KANDY GUIRA Vendredi 7 juillet, 19h00 Jardin de l’Ermitage Kandy Guira est une chanteuse burkinabé évoluant dans le style Afro-electropop, dont Elle est à l’origine. En 2009 , elle sort son tout premier album M’ba en hommage à sa mère. En 2021, elle met sur le marché un deuxième album composé de 11 titres intitulé Nagtaba, qui veut dire (ensemble) en langue mooré. Sur cet album qui appelle à l’union, elle collabore avec des artistes tels que Alif Naaba, Jowee Omicil, Floby et Mai Lingani. Avec cette sortie, elle entame une tournée africaine et mondiale.

