Jazz avec Matthieu Chazarenc Jardin de l’église Vianne, 15 août 2023, Vianne.

Vianne,Lot-et-Garonne

L’association Culture Vianne en Albret vous invite à une soirée jazz avec Matthieu Chazarenc en quartet dans les jardins de l’église de Vianne..

2023-08-15 à ; fin : 2023-08-15 . EUR.

Jardin de l’église

Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The association Culture Vianne en Albret invites you to a jazz evening with Matthieu Chazarenc in quartet in the gardens of the Vianne church.

La asociación Culture Vianne en Albret le invita a una velada de jazz con Matthieu Chazarenc en cuarteto en los jardines de la iglesia de Vianne.

Der Verein Culture Vianne en Albret lädt Sie zu einem Jazzabend mit Matthieu Chazarenc im Quartett in den Gärten der Kirche von Vianne ein.

Mise à jour le 2023-06-23 par OT de l’Albret