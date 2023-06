Lecture : Histoire de Nanas Jardin de l’Eglise Valréas, 18 juillet 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Des femmes, des récits de vie. Coups de gueule, de foudre, de blues, coups durs ou du sort : elles tiennent le coup !.

2023-07-18 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-18 20:00:00. .

Jardin de l’Eglise

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Women, life stories. In the throes of grief, love at first sight, the blues, hard knocks or fate: they’re holding on!

Las mujeres y sus historias de vida. Estallidos de ira, amor a primera vista, tristeza, golpes duros o destino: ¡aguantan!

Frauen und ihre Lebensgeschichten. Sie halten durch!

