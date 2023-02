Connaitre et protéger les chouettes, et la faune sauvage Jardin de l’Eden Châteauvillain Catégories d’Évènement: Châteauvillain

Haute-Marne

Connaitre et protéger les chouettes, et la faune sauvage Jardin de l’Eden, 5 mars 2023, Châteauvillain. Connaitre et protéger les chouettes, et la faune sauvage Dimanche 5 mars, 14h00 Jardin de l’Eden

Entrée libre

Ateliers et jeux pour mieux connaître les chouettes et hiboux de notre département, les accueillir chez soi et savoir réagir face à un animal en détresse Jardin de l’Eden Chemin de l’Eden, 52120 Châteauvillain Châteauvillain Châteauvillain 52120 Haute-Marne Grand Est Cette animation est en partenariat avec le Centre de soins pour la faune sauvage du Sud Champagne et l’Atelier Thérapeutique Sittelle de Langres. Lors de cet après midi nous vous proposons d’apprendre à connaître, et reconnaitre, les rapaces nocturnes via des ateliers et jeux pour tous. Nous vous proposerons aussi de vous initier à la construction de nichoirs pour les rapaces nocturnes que nous installerons sur le site du Jardin de l’Eden.

Le Centre de soins pour la faune sauvage du Sud Champagne vous proposera un jeux pour comprendre comment réagir face à un animal sauvage en détresse.

Enfin, grâce à l’Atelier Thérapeutique Sittelle de Langres, vous pourrez repartir avec votre nichoir ou mangeoire à installer chez vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-05T14:00:00+01:00

2023-03-05T17:00:00+01:00 Godefroy de Miscault

Détails Catégories d’Évènement: Châteauvillain, Haute-Marne Autres Lieu Jardin de l'Eden Adresse Chemin de l'Eden, 52120 Châteauvillain Châteauvillain Ville Châteauvillain lieuville Jardin de l'Eden Châteauvillain Departement Haute-Marne

Jardin de l'Eden Châteauvillain Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauvillain/

Connaitre et protéger les chouettes, et la faune sauvage Jardin de l’Eden 2023-03-05 was last modified: by Connaitre et protéger les chouettes, et la faune sauvage Jardin de l’Eden Jardin de l'Eden 5 mars 2023 Châteauvillain Jardin de l'Eden Châteauvillain

Châteauvillain Haute-Marne