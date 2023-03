Balade au pays des roses et des vivaces Jardin de l’Echassière Ermenonville Catégories d’Évènement: Ermenonville

Oise

Balade au pays des roses et des vivaces Jardin de l’Echassière, 3 juin 2023, Ermenonville. Balade au pays des roses et des vivaces Samedi 3 juin, 13h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30 Jardin de l’Echassière 5 €/personne, tarif préférentiel pour les groupes, gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans, au profit de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). Le jardin est de plain pied, accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, matériel fourni sur place. UN JARDIN DE ROSES ET DE VIVACES sur la piste d’Alice au Pays des merveilles. Situé derrière le chjâteau XVIIIe d’Ermenonville, dans l’ancien potager, l’Echassière est un jardin d’imagination où la féérie est mise au service des plantes. Nombreuses espèces et variétés dont 150 rosiers (tous discrètement étiquetés), romantisme des objets du passé revisités et mis en scène dans un esprit « jardin de curé », tout cela dans une ambiance parfumée, pour constituer un parcours à la fois riche en découvertes botaniques mais aussit très ludique. Culture et entretien dans le respect du développement durable. Prévoir environ 1h 30 pour la visite (2 autres visites possibles à Ermenonville) Jardin de l’Echassière 15 clos du parc, 60950 Ermenonville Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France 09 54 16 17 22 http://www.jardinechassiere.com Installé dans l’ancien potager du Château d’Ermenonville, village au riche patrimoine historique, à quelques kilomètres de Senlis et Chantilly, le Jardin de l’Echassière est cultivé dans le respect de la biodiversité. Il tire ses inspirations de plusieurs sources : la structuration du jardin à la française, la volubilité et l’exubérance du jardin à l’anglaise. Ce jardin est composé de roses anciennes, et d’objets du passé qui y retrouvent une seconde vie (comtoise-abri à insectes, lit-cage et fauteuil Voltaire végétalisés, etc…). Il réjouira autant les amateurs de beaux jardins que les enfants, puisqu’il s’articule autour du célèbre conte « Alice au pays des merveilles ». Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T13:00:00+02:00 – 2023-06-03T13:30:00+02:00

2023-06-03T17:30:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00 ©Chantal Keraudren

