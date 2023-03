Lectures Musicales au Jardin Jardin de L’Atelier du Mille Pattes Forcalquier Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Forcalquier

Lectures Musicales au Jardin Jardin de L’Atelier du Mille Pattes, 3 juin 2023, Forcalquier. Lectures Musicales au Jardin 3 et 4 juin Jardin de L’Atelier du Mille Pattes Entrée libre et gratuite Nous vous accueillerons avec plaisir , pour vous présenter notre jardin discret , riche de divers espaces , avec vue dominante sur Forcalquier.

Notre jardin sera également ouvert le lundi 5 juin

Visites guidées tous les jours à 10h30 et 15h00.

Lectures musicales chaque jour.

Concert gratuit le samedi 3 juin à 18h30 ( réservation obligatoire )

Expositions du 3 au 12 juin de 10h00 à 18h00

Poteries Animalières : Catherine Pasteau l’Atelier du Mille Pattes

Sculptures Acier : Gilles Brun et Dominique Gardey Jardin de L’Atelier du Mille Pattes 3 rue des Trinitaires 04300 Forcalquier Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 52 32 89 86 http://latelierdumillepattes.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 32 89 86 »}, {« type »: « email », « value »: « latelierdumillepattes@gmail.com »}] Jardin discret avec vue dominante sur Forcalquier, riche de divers espaces servant d’écrin aux Poteries de l’Atelier du Mille Pattes. Je vous propose chaque jour à 10H30 et 15H une visite commentée et partagée sur la création du Jardin depuis 1900 à ce jour. Je vous expliquerai les réalisations des différents espaces sur les plantations adaptées aux terrains secs et ombragés. Parking public à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Pierre Pasteau

