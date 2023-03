Visites commentées du jardin de l’Atelier du Mille Pattes Jardin de L’Atelier du Mille Pattes Forcalquier Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Forcalquier

Visites commentées du jardin de l’Atelier du Mille Pattes Jardin de L’Atelier du Mille Pattes, 3 juin 2023, Forcalquier. Visites commentées du jardin de l’Atelier du Mille Pattes 3 et 4 juin Jardin de L’Atelier du Mille Pattes Entrée libre et gratuite Nous vous accueillerons avec plaisir, pour vous présenter notre jardin discret, riche de divers espaces, avec vue dominante sur Forcalquier.

Notre jardin sera également ouvert le lundi 5 juin

Visites guidées tous les jours à 10h30 et 15h00.

Lectures musicales chaque jour.

Concert gratuit le samedi 3 juin à 18h30 ( réservation obligatoire )

Expositions du 3 au 12 juin de 10h00 à 18h00

Poteries Animalières : Catherine Pasteau l’Atelier du Mille Pattes

Sculptures Acier : Gilles Brun et Dominique Gardey Jardin de L’Atelier du Mille Pattes 3 rue des Trinitaires 04300 Forcalquier Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 52 32 89 86 http://latelierdumillepattes.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 32 89 86 »}, {« type »: « email », « value »: « latelierdumillepattes@gmail.com »}] Jardin discret avec vue dominante sur Forcalquier, riche de divers espaces servant d’écrin aux Poteries de l’Atelier du Mille Pattes. Je vous propose chaque jour à 10H30 et 15H une visite commentée et partagée sur la création du Jardin depuis 1900 à ce jour. Je vous expliquerai les réalisations des différents espaces sur les plantations adaptées aux terrains secs et ombragés. Parking public à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Pierre Pasteau

Détails Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Forcalquier Autres Lieu Jardin de L'Atelier du Mille Pattes Adresse 3 rue des Trinitaires 04300 Forcalquier Ville Forcalquier Departement Alpes-de-Haute-Provence Lieu Ville Jardin de L'Atelier du Mille Pattes Forcalquier

Jardin de L'Atelier du Mille Pattes Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/forcalquier/

Visites commentées du jardin de l’Atelier du Mille Pattes Jardin de L’Atelier du Mille Pattes 2023-06-03 was last modified: by Visites commentées du jardin de l’Atelier du Mille Pattes Jardin de L’Atelier du Mille Pattes Jardin de L'Atelier du Mille Pattes 3 juin 2023 forcalquier Jardin de L'Atelier du Mille Pattes Forcalquier

Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence