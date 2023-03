Nuit des musées : pierre, feuille, ciseaux Jardin de l’atelier de Cezanne Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône . Un cadavre exquis, ludique et graphique, que l’artiste imagine en compagnie de Flore Chemin, Marine Rivoal et Clément Vuillier, même si les consignes et techniques fixées par l’artiste ne sont découvertes par ses invités qu’au fur et à mesure de la soirée.

L’évènement s’accompagne d’une séance de dédicaces. Jérémie Fischer et ses invités . Performance graphique

Performance graphique

Jérémie Fischer est le chef d'orchestre d'une performance, à plusieurs mains, au cœur même du jardin de Cezanne.

