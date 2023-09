Fête de l’automne Jardin de l’association Barbusserie Cenon, 7 octobre 2023, Cenon.

Fête de l’automne Samedi 7 octobre, 14h00 Jardin de l’association Barbusserie Gratuit

Goûter d’automne, chansons, jeux d’extérieur et de société, poèmes où encore initiation au Qi Gong sont au programme de cette fête de l’automne !

Jardin de l’association Barbusserie 26 RUE HENRI BARBUSSE 33150 CENON Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0769617216 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/people/La-Barbusserie/100070169193329/ »}, {« type »: « email », « value »: « association.barbusserie@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T19:00:00+02:00

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T19:00:00+02:00