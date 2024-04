Jardin de Las Muraillès Jardin de Las Muraillès Idrac-Respaillès, samedi 1 juin 2024.

Jardin de Las Muraillès Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Jardin de Las Muraillès Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T16:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Profitez de cette nouvelle édition de Rendez-vous aux jardins pour suivre une visite commentée de notre jardin !

Jardin de Las Muraillès 32300 Idrac-Respailles Idrac-Respaillès 32300 Gers Occitanie 05 62 66 85 77 Ferme fortifier du XIIIe siècle au-dessus de la Petite Baïse, entourée de prairies centenaires, d’une bande boisée le long de la rivière, de haies très anciennes, d’une mare et d’un potager en contre-bas avec un ruisseau le longeant.

Vous découvriez un panorama remarquable sur les Pyrénées. L’environnement hors propriété : bois, prairies pérennes et cultures bio. Des cyprès millénaires bordent un chemin donnant au lieu un petit air de Toscane. Le tout sur quelques centaines d’hectares. Ce lieu au départ en ruine est peu à peu planté d’espèce mellifères. une grande partie de la propriété reste ensauvagée laissant place à la faune et la flore sauvages.

Ainsi nous côtoyons chevreuils, renards, hérissons, belettes, papillons, cétoines, lucanes, bourdons, abeilles, crapauds, grenouilles, salamandres, lézards verts… L’hiver, les mangeoires accueillent des centaines d’oiseaux. Les Murailles 32300 Idrac-Respailles

Sur la route de Lannemezan. En arrivant de Lannemezan à droite au niveau de la première borne rouge et blanche. passer la petite baïse tournez à gauche puis virage en epingle à cheveux, nous sommes à 20 m à droite. En arrivant des trouettes, après le village d’Idrac continuer toujours tout droit sur 200m. Tournez à gauche puis itinéraire identique.

©Martine Tharan