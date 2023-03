Journée Sciences participatives : Safari urbain jardin de l’Arquebuse Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Journée Sciences participatives : Safari urbain jardin de l'Arquebuse, 2 avril 2023, Dijon

Côte-dOr . EUR Dans le cadre de 7 protocoles scientifiques d’observation, développés par le Museum national d’Histoire naturelle, les participants seront sensibilisés aux actions de « Dijon, c’est ma nature, j’agis pour la biodiversité ».

Lors de ce safari urbain, chacun deviendra acteur des programmes de sciences participatives, en observant la faune et la flore qui nous entourent, le but étant de prendre plaisir à de nouvelles découvertes sur la nature et de transmettre aux scientifiques les données récoltées. Les 7 protocoles à découvrir lors de cette journée sont :

« Opération Papillons » / « Observatoire des Bourdons » / « Sauvages de ma rue » / « SPIPoll » (Suivi photographique des insectes pollinisateurs) / « Opération Escargots » / « QUBS » (suivi participatif de la qualité biologique des sols et observation de la faune visible) / « Vigie Ciel ». Renseignements/contacts : manature@ville-dijon.fr / 03.80.48.82.00 +33 3 80 48 82 00 jardin de l’Arquebuse 1 Avenue Albert 1er Dijon

