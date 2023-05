Visite d’un jardin de charme composé d’atmosphères différentes où faire le plein d’idées de décoration et de plantations Jardin de l’Aridaine, 1 juillet 2023, .

Visite d’un jardin de charme composé d’atmosphères différentes où faire le plein d’idées de décoration et de plantations 1 et 2 juillet Jardin de l’Aridaine Parking facile

Parce qu’il n’est pas nécessaire de posséder un parc pour se créer un cocon fait de divers ambiances, venez découvrir ce jardin de charme, avec une grande quantité variétale, pensé pour être attractif toute l’année, tout en réduisant le travail grâce aux différents paillis. Collection de succulentes, potager en carré, parc à tortues, petite roulotte… Venez faire le plein d’idées et de conseils !

Jardin de l’Aridaine 40 rue Saint-Mard 91410 La Forêt-le-Roi La Forêt-le-Roi Essonne Île-de-France 06 73 25 84 32 Jardin de charme où se côtoient antiquités, une petite roulotte et, dans une grande quantité variétale, de nombreux arbustes et vivaces, destinés à rendre attrayant le jardin en toutes saisons. Il dispose également d’un potager en carrés et d’une collection de succulentes. Parking facile

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00

2023-07-02T14:00:00+02:00 – 2023-07-02T17:00:00+02:00

Sophie Deydier