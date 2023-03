Visite découverte des musiques du jardin de l’Argelière Jardin de l’Argelière La Gaude Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Visite découverte des musiques du jardin de l'Argelière 2 – 4 juin Jardin de l'Argelière, La Gaude. adulte entrée 5 €, gratuit pour les enfants

Réservé aux scolaires le vendredi. Jardin de l'Argelière, 400 chemin des Vallières 06610 La Gaude. Découverte du jardin par une visite commentée le long des restanques où la flore locale et de nombreuses plantes introduites prospèrent dans un environnement arboré respectueux de la biodiversité. Plusieurs petits bassins agrémentent le parcours. Directions: Cagnes sur mer, La Gaude, route D18, ch Thomas Garbies, ch Denis Amiel, ch Béranger, ch des Vallières. Se garer à l'aire de retournement à coté du jardin.

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T11:30:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © Lysiane Offerhaus

