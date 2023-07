Sport et patrimoine Jardin de l’Archevêché – Jardin de l’hôtel de ville Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Sport et patrimoine Jardin de l’Archevêché – Jardin de l’hôtel de ville Bourges, 17 septembre 2023, Bourges. Sport et patrimoine Dimanche 17 septembre, 14h00 Jardin de l’Archevêché – Jardin de l’hôtel de ville Dans le cadre du thème national « patrimoine des sports », Bourges Ville d’art et d’histoire s’associe avec le service des Sports et des associations sportives du territoire pour proposer des initiations à des sports variés, dans des lieux patrimoniaux.

Le jardin de l’Archevêché, uniquement le dimanche, accueillera une démonstration de tir à l’arc. Jardin de l’Archevêché – Jardin de l’hôtel de ville 1 Av. Eugène Brisson 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire http://www.ville-bourges.fr Le jardin de l’Archevêché, devenu lieu public à la Révolution, est doté d’un kiosque à musique en 1898. Cet édicule deviendra durant plusieurs décennies un des lieux centraux de la vie culturelle locale, accueillant en particulier les ensembles de musique militaire. Cet édifice a été inscrit au titre des monuments historiques en 2004 face à la cathédrale Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Ville d'art et d'histoire

