Nature et sons Jardin de l’Archevêché, 3 juin 2023, Bourges. Nature et sons 3 et 4 juin Jardin de l’Archevêché Nous vous invitons à une promenade familiale à travers l’univers des sons présents dans ce jardin et de ceux que nous pouvons produire avec des éléments naturels : feuilles, cailloux, bois… Cet atelier prolonge le travail mené par la classe d’Ulis du lycée professionnel Jean de Berry avec le Paris Mozart orchestra. Jardin de l’Archevêché Place Etienne-Dolet, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire En 1677, Phélyppeaux de la Vrillière est nommé archevêque de Bourges. Ce prélat, proche de Louis XIV, décide de bâtir un nouvel archevêché à la hauteur de sa position et de sa mégalomanie. Sa famille, effrayée par les dépenses engagées, fait arrêter le chantier alors que les jardins ne sont pas commencés… Ils seront réalisés vers 1727-1730. Devenus propriété de la commune à la Révolution, ils sont ouverts au public en 1821 : aux parterres à la française est ajouté un jardin anglais planté de tilleuls. Ce jardin est aujourd’hui agrémenté d’un kiosque à musique datant de 1908 et de sculptures, parmi lesquelles les fameux vases en bronze réalisés par Cugnot, représentant les quatre saisons. Libre, horaires variables selon les saisons, parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:30:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00

