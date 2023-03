Visite découverte du jardin Arc-en-Ciel de Ploubezre Jardin de l’arc en ciel Ploubezre Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Ploubezre

Visite découverte du jardin Arc-en-Ciel de Ploubezre Jardin de l’arc en ciel, 2 juin 2023, Ploubezre. Visite découverte du jardin Arc-en-Ciel de Ploubezre 2 – 4 juin Jardin de l’arc en ciel 5€ par visiteur (+ de 15 ans), gratuit pour les moins de 15 ans. Vous souhaitez vous évader, vous ressourcer à la campagne ?

Nelly vous accueille au sein de son jardin les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin prochains.

Vous pourrez profiter de plus de 8000m2 de verdure, d’arbres et d’arbustes ainsi que de vivaces en toute tranquilité et bien accompagnés puisque Nelly vous partagera sa passion par le biais de visites commentées prévues les après-midis à partir de 15h. Jardin de l’arc en ciel Kerfons, 22300, Ploubezre, Côtes d’Armor, Bretagne, France Ploubezre 22300 Côtes-d’Armor Bretagne Dans un cadre exceptionnel, près d’une chapelle classée dans la vallée du Léguer, se trouve ce jardin de 8000 m2 avec multitude de vivaces, arbres et arbustes qui fleurissent au gré des saisons. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©nellythomas

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Ploubezre Autres Lieu Jardin de l'arc en ciel Adresse Kerfons, 22300, Ploubezre, Côtes d'Armor, Bretagne, France Ville Ploubezre Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Jardin de l'arc en ciel Ploubezre

Jardin de l'arc en ciel Ploubezre Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploubezre/

Visite découverte du jardin Arc-en-Ciel de Ploubezre Jardin de l’arc en ciel 2023-06-02 was last modified: by Visite découverte du jardin Arc-en-Ciel de Ploubezre Jardin de l’arc en ciel Jardin de l'arc en ciel 2 juin 2023 Jardin de l'arc en ciel Ploubezre Ploubezre

Ploubezre Côtes-d'Armor