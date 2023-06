ESPACE DE JEUX SUR LE THÈME DE LA NATURE Jardin de l’Annonciade Bastia Bastia Catégories d’Évènement: Bastia

Haute-Corse ESPACE DE JEUX SUR LE THÈME DE LA NATURE Jardin de l’Annonciade Bastia, 4 juin 2023, Bastia. ESPACE DE JEUX SUR LE THÈME DE LA NATURE Dimanche 4 juin, 15h00 Jardin de l’Annonciade Ateliers gratuits destinés aux familles avec enfants, à partir de 5 ans. Les enfants de moins de 10 ans doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte. Venez vous amuser et partager un moment convivial autour de jeux de société, jeux en bois (passe-trappe, Weykick, billard japonais), avec la Ludothèque Bastia. Lieu : Jardin de l’Annonciade. Rendez-vous sur la petite place située près de la maisonnette, derrière le supermarché. Jardin de l’Annonciade Rue Jean-Mathieu Pekle 20200 BASTIA Bastia 20200 Haute-Corse Corse Jardin public Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 ©Ministère de la Culture Détails Catégories d’Évènement: Bastia, Haute-Corse Autres Lieu Jardin de l'Annonciade Adresse Rue Jean-Mathieu Pekle 20200 BASTIA Ville Bastia Departement Haute-Corse Lieu Ville Jardin de l'Annonciade Bastia

Jardin de l'Annonciade Bastia Haute-Corse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bastia/

ESPACE DE JEUX SUR LE THÈME DE LA NATURE Jardin de l’Annonciade Bastia 2023-06-04 was last modified: by ESPACE DE JEUX SUR LE THÈME DE LA NATURE Jardin de l’Annonciade Bastia Jardin de l'Annonciade Bastia 4 juin 2023