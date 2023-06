Une exposition-promenade au cœur de l’héritage de Michel Foucault à Vendeuvre Jardin de l’ancienne maison de la famille Foucault Saint-Martin-la-Pallu, 17 septembre 2023, Saint-Martin-la-Pallu.

Une exposition-promenade au cœur de l’héritage de Michel Foucault à Vendeuvre Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Jardin de l’ancienne maison de la famille Foucault Gratuit. Entrée libre.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez cette exposition-promenade immersive composée de panneaux, de tableaux-citations, de montages sonores et de vidéos.

Cette exposition-promenade multimédia, disposée le long de l’allée de tilleuls, présente la vie et l’œuvre de Michel Foucault, né à Poitiers, qui a régulièrement séjourné à Vendeuvre où il a finalisé tous ses ouvrages et où il repose désormais.

Vous aurez également l’opportunité de participer à une table ronde à 15h30, en lien avec l’exposition.

Jardin de l’ancienne maison de la famille Foucault 17 route de Poitiers, 86380 Saint-Martin-la-Pallu Saint-Martin-la-Pallu 86380 Vendeuvre-du-Poitou Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 51 38 52 http://le-jardin-de-michel-foucault.fr https://www.facebook.com/LeJardindeMichelFoucault/?locale=fr_FR Au cœur du village se trouve une maison de la fin du XIXe siècle entourée d’un grand jardin, traversée par une longue allée de 30 tilleuls sur lesquels sont accrochés des panneaux d’expositions.

Venez découvrir le jardin de l’ancienne maison de la famille Foucault et l’exposition qui s’y trouve. Parking sur la place de l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Association le jardin de Michel Foucault