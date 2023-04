Visite du jardin de l’Ancien Presbytère Jardin de l’ancien presbytère, 2 juin 2023, Ville-Saint-Jacques.

Lors de la visite du jardin, il est toujours possible de me joindre pour me poser des questions, partager des idées, échanger des idées, des « trucs et astuces, pour accompagner et commenter l’histoire, la vie du jardin, ses différents aspects, les plantes qui l’habitent et y vivent mais rien n’empêche de simplement s’y promener, s’y reposer en quelques endroits, y écouter le chant de l’eau du petit bassin, y goûter le calme…

Jardin de l’ancien presbytère 11 rue des Demoiselles 77130 Ville-Saint-Jacques Ville-Saint-Jacques 77130 Seine-et-Marne Île-de-France Créé dans les années 1985/87 sur un jardin devenu une friche, je l’ai redessiné, replanté et je l’entretiens avec l’aide de mon mari. Sur ses 2000 m², j’ai installé un potager fleuri, entouré de framboisiers, avec un coin « pépinière-nursery » et quelques fruitiers qui me permettent de faire des confitures. Le reste est constitué d’une « pelouse » rustique ourlée de massifs avec arbres, arbustes, vivaces, rosiers, bulbes, annuelles, d’un petit bassin dans un coin plus sauvage et d’un petit espace de style japonais. Ce jardin nous a permis d’avoir la fierté d’être, depuis 2009 classés, par les Gîtes de France, 1ère « Chambre d’Hôtes au jardin » d’Île-de-France. Se garer sur la place de l’Église et descendre la rue des Demoiselles (qui commence au bout de la Place) jusqu’au n° 11, signalé par des panonceaux « Gîtes de France ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:30:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00