Jardin de l’Adret Jardin de l’Adret Barr Catégories d’Évènement: Barr

Bas-Rhin

Jardin de l’Adret Jardin de l’Adret, 27 juin 2023, Barr. Jardin de l’Adret 27 juin – 2 juillet Jardin de l’Adret Entrée libre sur inscription Jardin en terrasses plein Sud

Fleurs, baies,fruits,

Collection de Pélargoniums Jardin de l’Adret 43 rue de la Fontaine 67140 BARR Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est 0388082750 0631965316 0619420920 [{« type »: « phone », « value »: « 0631965316 »}] JARDIN en terrasses plein Sud, et serres au lieu-dit ZIMMERBERG à Barr Centre de Barr,puis Rue de la Vallée, Rue du Zimmerberg et Rue de la Fontaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-27T13:30:00+02:00 – 2023-06-28T13:30:00+02:00

2023-07-02T10:00:00+02:00 – 2023-07-02T18:00:00+02:00 Jardin Serre

Détails Catégories d’Évènement: Barr, Bas-Rhin Autres Lieu Jardin de l'Adret Adresse 43 rue de la Fontaine 67140 BARR Ville Barr Departement Bas-Rhin Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Jardin de l'Adret Barr

Jardin de l'Adret Barr Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barr/

Jardin de l’Adret Jardin de l’Adret 2023-06-27 was last modified: by Jardin de l’Adret Jardin de l’Adret Jardin de l'Adret 27 juin 2023 Barr Jardin de l'Adret Barr

Barr Bas-Rhin