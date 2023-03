Visite découverte du Jardin de l’Adret Jardin de l’Adret, 2 juin 2023, Barr.

Visite découverte du Jardin de l’Adret 2 – 4 juin Jardin de l’Adret Entrée libre

Visite-découverte du jardin et de la serre de pelargoniums.

Venez goûter des moments musicaux, participer à un atelier de bouturage et découvrir une exposition minéralogique de roches des coins de Barr.

Participation d’Anne Oesch, Graine d’argile, céramiques, raki, patines et Oyas.

Présence de Christian, horticulteur, et d’Hubert et Yvan, spécialistes en minéralogie locale.

Jardin de l’Adret 43 rue de la Fontaine, 67140 Barr, Bas-Rhin, Grand Est Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0631965316 »}] Ce jardin de 1000 m², créé en 2005, bénéficie d’une exposition plein sud sur un terrain très en pente (30%) et offre une très belle vue sur le château d’Andlau, le Silberberg et le Crax. Une terrasse haute, une terrasse basse et trois petites terrasses intermédiaires accueillent un potager, une serre, des petites baies, des arbres fruitiers et une collection de pelargonium. Animaux interdits. A 2 km à pied de l’église protestante de Barr, chemin balisé (bandeaux signalétiques : RVJ aux Jardins), passage dans les vignes, le bois et arrivée au Zimmerberg. Autre possibilité en voiture par la rue de la Vallée, puis montée à droite vers le haut du Zimmerberg. Parking face à la maison. Langues parlées : anglais, allemand.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T17:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©Frédérique Pernoux