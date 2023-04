Visite découverte du jardin de l’Abbaye de Vallières Jardin de l’Abbaye de Vallières Fondettes Catégories d’évènement: Fondettes

Visite découverte du jardin de l’Abbaye de Vallières Jardin de l’Abbaye de Vallières, 3 juin 2023, Fondettes. Visite découverte du jardin de l’Abbaye de Vallières 3 et 4 juin Jardin de l’Abbaye de Vallières Sur réservation car places limitées. Visite guidée pour un groupe de 20 personnes maximum, à la découverte de ce jardin. Jardin de l’Abbaye de Vallières 2 rue de la Grange-des-Dîmes, Vallières, 37230 Fondettes Fondettes 37230 Vallières Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 19 79 72 01 https://abbayedevallieres.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 19 79 72 01 »}] Construite au XIe siècle l’Abbaye de Vallières a été profondément remaniée à la Renaissance. Fille de l’Abbaye bénédictine de Saint-Julien de Tours, elle est devenue la demeure de plaisance des abbés à partir de 1520 et s’est alors dotée de jardins en terrasses. Parking de Port Vallières. Visite par la grange des dîmes. Difficile d’accès aux personnes à mobilité réduite (terrasses) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T11:30:00+02:00

2023-06-04T17:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00 © Mathilde Berthelot

