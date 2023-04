Visite libre du parc de l’abbaye de Senones Jardin de l’abbaye de Senones Senones Catégories d’évènement: Senones

Visite libre du parc de l’abbaye de Senones Jardin de l’abbaye de Senones, 2 juin 2023, Senones. Visite libre du parc de l’abbaye de Senones 2 – 4 juin Jardin de l’abbaye de Senones Accessible aux personnes en situation de handicap. Jardin de l’abbaye de Senones 88210 Senones Senones 88210 Vosges Grand Est Gondelbert, en 640, n’imagine pas que son monastère sera jusqu’à la Révolution Française une puissante abbaye bénédictine lorraine, convoitée par rois, comtes et évêques. On peut encore aujourd’hui se promener dans les grandes cours, le cloître, les jardins et admirer l’escalier d’honneur, le palais abbatial et l’immense bibliothèque de ce bel ensemble architectural du XVIIIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

