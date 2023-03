Découverte botanique : les plantes médicinales, aromatiques et tinctoriales cultivées à l’époque de Charlemagne Jardin de l’abbatiale Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Découverte botanique : les plantes médicinales, aromatiques et tinctoriales cultivées à l’époque de Charlemagne Jardin de l’abbatiale, 4 juin 2023, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Découverte botanique : les plantes médicinales, aromatiques et tinctoriales cultivées à l’époque de Charlemagne Dimanche 4 juin, 15h00, 16h00, 17h00 Jardin de l’abbatiale Sans inscription, jauge limitée par visite. Rendez-vous à 15h, 16h ou 17h. Jouxtant l’abbatiale, proche de la Boulogne, le Jardin des Simples est inspiré des jardins monastiques médiévaux. Liza Perrodeau, herboriste, propose une découverte des plantes médicinales, aromatiques ou tinctoriales cultivées à l’époque de Charlemagne. Jardin de l’abbatiale Site de l’abbatiale-Déas 2, Place de l’Abbatiale – Le Prieuré, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Loire Atlantique, Pays de la Loire Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 44310 Loire-Atlantique Pays de la Loire Écrin de verdure abritant des plantes utiles, cultivées depuis le Haut Moyen Âge pour leurs vertus médicinales, aromatiques et tinctoriales. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

2023-06-04T17:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Office de Tourisme de Grand Lieu – Site de l’abbatiale – Déas

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Autres Lieu Jardin de l'abbatiale Adresse Site de l'abbatiale-Déas 2, Place de l'Abbatiale - Le Prieuré, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Loire Atlantique, Pays de la Loire Ville Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Jardin de l'abbatiale Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Jardin de l'abbatiale Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-philbert-de-grand-lieu/

Découverte botanique : les plantes médicinales, aromatiques et tinctoriales cultivées à l’époque de Charlemagne Jardin de l’abbatiale 2023-06-04 was last modified: by Découverte botanique : les plantes médicinales, aromatiques et tinctoriales cultivées à l’époque de Charlemagne Jardin de l’abbatiale Jardin de l'abbatiale 4 juin 2023 Jardin de l'abbatiale Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Loire-Atlantique