Atelier-enfant « Couleurs des Plantes » (martelage) Jardin de l’abbatiale Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Atelier-enfant « Couleurs des Plantes » (martelage) Jardin de l’abbatiale, 4 juin 2023, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Atelier-enfant « Couleurs des Plantes » (martelage) Dimanche 4 juin, 10h30 Jardin de l’abbatiale Sans inscription, jauge limitée : 15 enfants maximum. Rendez-vous à 10h30. Les enfants sont obligatoirement accompagnés d’un adulte. Cette animation est un temps d’initiation à la teinture végétale par le principe du martelage. Apprenez à reconnaitre les plantes tinctoriales du Jardin des Simples de l’abbatiale-Déas, et utilisez des plantes sauvages pour colorer des tissus. Les molécules colorantes des plantes n’auront bientôt plus de secrets pour vous ! Jardin de l’abbatiale Site de l’abbatiale-Déas 2, Place de l’Abbatiale – Le Prieuré, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Loire Atlantique, Pays de la Loire Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 44310 Loire-Atlantique Pays de la Loire Écrin de verdure abritant des plantes utiles, cultivées depuis le Haut Moyen Âge pour leurs vertus médicinales, aromatiques et tinctoriales. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00 ©Aurélien Mahot

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Autres Lieu Jardin de l'abbatiale Adresse Site de l'abbatiale-Déas 2, Place de l'Abbatiale - Le Prieuré, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Loire Atlantique, Pays de la Loire Ville Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Departement Loire-Atlantique Age min 5 Age max 10 Lieu Ville Jardin de l'abbatiale Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Jardin de l'abbatiale Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-philbert-de-grand-lieu/

Atelier-enfant « Couleurs des Plantes » (martelage) Jardin de l’abbatiale 2023-06-04 was last modified: by Atelier-enfant « Couleurs des Plantes » (martelage) Jardin de l’abbatiale Jardin de l'abbatiale 4 juin 2023 Jardin de l'abbatiale Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Loire-Atlantique