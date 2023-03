Découverte du Site de l’abbatiale – Déas Jardin de l’abbatiale, 3 juin 2023, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.

Visite libre du jardin des simples, de l’abbatiale carolingienne et de la collection d’oiseaux naturalisés.

Le jardin des simples : un écrin inspiré par les jardins monastiques médiévaux

Jouxtant l’abbatiale, proche de la Boulogne, ce jardin présente des plantes alimentaires et utiles du Haut Moyen-Âge.

Inspiré du plan du monastère de Saint Gall et des listes de plantes du capitulaire De Villis, cet écrin de verdure abrite une flore cultivée pour ses vertus médicinales, aromatiques ou colorantes : guèdes, bétoine, garance, aurone, rue des jardins et autres sauges…

Au total, quarante-six panneaux font l’inventaire complet des plantes présentes dans le jardins des Simples en mentionnant leurs noms anciens, familles de plantes, histoires, et en décrivant leurs utilisations à l’époque de Charlemagne.

L’abbatiale carolingienne Déas : Parcourez le plus ancien monument de Loire-Atlantique

Admirable par le mariage de la pierre et de la brique, et par la majesté incomparable des lourds piliers de ses arcs en damier, l’abbatiale carolingienne de Saint Philbert de Grand Lieu est dans un état exceptionnel de conservation. Elle abrite le sarcophage du saint éponyme de la ville depuis le 9ème siècle. Le parcours de visite, retrace l’histoire et l’architecture de l’abbatiale de son existence attestée, vers 819, jusqu’au début du 20e siècle où elle servit de « marché aux volailles ».

