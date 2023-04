Visite libre du jardin de la Ville Jardin de la ville Pontoise Catégories d’Évènement: Pontoise

Visite libre du jardin de la Ville Jardin de la ville, 3 juin 2023, Pontoise. Visite libre du jardin de la Ville 3 et 4 juin Jardin de la ville Ce jardin très arboré a été en grande partie refait après la construction et l’ouverture du parking Jean-Luc Maire. Il est aujourd’hui composé de massifs de vivaces. Vous pourrez aussi découvrir des hôtels à insectes. Au fond du parc, un miroir d’eau a été créé en remplacement de l’ancienne fontaine. Jardin de la ville Place du Petit Martroy 95300 Pontoise Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France Ce jardin très arboré avec de grandes pelouses comporte un bassin avec jet d’eau et un kiosque à musique. A 15 / RER C, gare St Lazare et gare du Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Ville de Pontoise

