le dimanche 19 septembre à Villa Maria Serena

Devenez l’hôte privilégié du jardin d’une propriété exceptionnelle de la fin du XIXe siècle. Palmiers et cycas ornent de leur verticalité ébouriffée ce jardin remarquable où culmine une villa au style éclectique.

Sur réservation et Passeport sanitaire obligatoire

Viste de la Villa Maria Serena et de son jardin Villa Maria Serena Promenade de la Reine Astrid 06500 Menton Menton Garavan Alpes-Maritimes

