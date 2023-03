Visite guidée du jardin de la villa Fort France Jardin de la villa Fort France, 3 juin 2023, Grasse.

Visite guidée du jardin de la villa Fort France 3 et 4 juin Jardin de la villa Fort France Le prix est de 10€ par personne, gratuit pour les moins de 16ans.

Visite, guidée par les propriétaires, du jardin de la villa Fort France labellisé jardin remarquable par le Ministère de la Culture.

Plus d’information sur www.valeriedecourcel.fr

Inscription préalable obligatoire

Le jardin de Fort France se dessine autour de la villa qui date de 1930. L'écrivain britannique Lady Fortescue avec son mari, bibliothécaire du Roi George VI, construisit la villa sur des restanques de plantes aromatiques et d'oliviers. Déjà à cette époque, une roseraie était créée. Depuis le jardin n'a cessé de s'enrichir. On visite le jardin de bas en haut en se baladant sur les restanques. On voit les arbres et les vivaces d'abord par en dessous ou latéralement avant de les dominer. En même temps on découvre au fur et à mesure de la visite le paysage grassois avec ses collines et ses cyprès jusqu'à la mer. Chaque terrasse est propice à des curiosités végétales telles le metasequoia glyptostroboides, les rosiers banksiae blancs ou jaunes qui montent à l'assaut des cyprès, les mimosas aux floraisons étagées, la distictis buccinatoris à la végétation exubérante qui cerne la villa avec ses fleurs tubulaires rouges, les juniperus ou le myrte taillés en nuage, le pittosporum en topiaire ainsi que les buis … Le jardin est en constante évolution par l'introduction de nouvelles espèces méditerranéennes ou exotiques. Mais aussi par les semis spontanés des annuelles. C'est également un jardin de senteurs où les roses anciennes ont un vrai parfum d'antan mais aussi les mimosas, les daturas, la tagette, les edichiums, les sauges, les pélargoniums… A Fort France le mot biodiversité prend tout son sens. L'absence de traitement chimique a permis d'établir un équilibre faune-flore respectueux de la nature qui héberge beaucoup d'oiseaux, batraciens, lézards… Aujourd'hui c'est un jardin de peintre où l'on découvrira de très nombreuses variétés de plantes mises en harmonie les unes par rapport aux autres dans une recherche permanente des équilibres des formes et des couleurs. C'est pour Valérie une source d'inspiration renouvelée pour ses tableaux et elle donne au jardin toute sa créativité artistique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

©Valérie de Courcel