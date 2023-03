visite du jardin remarquable de la villa Antonine qui accueille des artistes en résidence Jardin de la Villa Antonine Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

visite du jardin remarquable de la villa Antonine qui accueille des artistes en résidence Jardin de la Villa Antonine, 2 juin 2023, Béziers. visite du jardin remarquable de la villa Antonine qui accueille des artistes en résidence 2 – 4 juin Jardin de la Villa Antonine Ancien atelier et résidence du sculpteur biterrois Injalbert, le jardin de la villa antonine est composé de diverses fontaines, pergolla et abrite diverses oeuvres de l’artiste. deux ateliers accueillent des artistes en résidence Jardin de la Villa Antonine Place Injalbert 34500 Béziers Béziers 34500 Trompe Pauvres Hérault Occitanie Jardin public d’une superficie de 1 900 m² abritant l’ancien atelier et la résidence d’été du sculpteur Jean-Antoine Injalbert (1845-1933). Jardin attenant délicieux et foisonnant avec fontaine, tonnelle et pergola. Jardin intime à l’arrière du jardin composé de carrés fleuris en alignement à la française propice au repos. Se cachent parmi les arbres, arbustes et massifs de fleurs plusieurs sculptures du maître faisant aujourd’hui partie des collections des musées. Lieu de résidence artistique. place Injalbert, 74 rue Jean-Valette Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

