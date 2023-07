Concert « Bella voce », duo voix et piano Jardin de la Villa Antonin Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault Concert « Bella voce », duo voix et piano Jardin de la Villa Antonin Béziers, 17 septembre 2023, Béziers. Concert « Bella voce », duo voix et piano Dimanche 17 septembre, 15h30, 16h30 Jardin de la Villa Antonin Gratuit. Entrée libre. BELLA VOCE : Jamel Haouachi, voix | Yulia Basova, piano.

À travers la mise en valeur de la voix par le piano, embarquez pour un voyage dans le temps, du baroque à nos jours. Jardin de la Villa Antonin 74 rue Jean Valette, 34500 Béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie La résidence du sculpteur biterrois Antonin Injalbert est entourée d’un délicieux et foisonnant jardin où les esquisses des sculptures du maître se dissimulent. De plus, son atelier, situé au fond du jardin, est orné de caryatides d’Antonine, l’amoureuse d’Antonin. Un charmant havre de fraîcheur dans une ville baignée de soleil. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

