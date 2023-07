Concert par la maitrise du conservatoire : « Béziers Méditerranée » Jardin de la Villa Antonin Béziers, 16 septembre 2023, Béziers.

Concert par la maitrise du conservatoire : « Béziers Méditerranée » Samedi 16 septembre, 15h30, 16h30 Jardin de la Villa Antonin Gratuit. Entrée libre.

Concert des hymnes nationaux :

Fratelli d’Italia, La Marseillaise, The Star-Spangled Banner, Das Lied der

Deutschen, God Save the King…

En cette année de Coupe du Monde de Rugby, la maîtrise et la pré-maîtrise du conservatoire vous invitent à un concert d’hymnes nationaux, qui se tiendra dans le magnifique cadre du jardin de la Villa Antonine.

Jardin de la Villa Antonin 74 rue Jean Valette, 34500 Béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie La résidence du sculpteur biterrois Antonin Injalbert est entourée d’un délicieux et foisonnant jardin où les esquisses des sculptures du maître se dissimulent. De plus, son atelier, situé au fond du jardin, est orné de caryatides d’Antonine, l’amoureuse d’Antonin. Un charmant havre de fraîcheur dans une ville baignée de soleil.

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00