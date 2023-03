Contes au jardin Jardin de la Tour Jarnac Catégories d’Évènement: Charente

Contes au jardin Jardin de la Tour, 3 juin 2023, Jarnac. Contes au jardin Samedi 3 juin, 15h30 Jardin de la Tour Entrée gratuite – sur inscription préalable – jauge limitée à 70 places Une heure de contes sur le thème de la nature (eau, arbres, oiseaux, terres…) pour un public familial à partir de 8 ans en compagnie de Yolaine Machet, conteuse. Jardin de la Tour Rue Abel Guy 16200 JARNAC Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 81 47 34 [{« type »: « phone », « value »: « 05 45 81 47 34 »}] À la fin du Moyen Âge, pour protéger Jarnac des combats de la guerre de Cent Ans, on entoure la cité de fortifications. Les neuf tours qui sont construites sur les remparts servent à les renforcer mais aussi à offrir un promontoire aux Jarnacais pour voir au loin. Appelé communément « Jardin de La Tour », ce petit jardin clos conserve un des rares vestiges de cette enceinte médiévale : la fameuse tour. Ce lieu, habituellement fermé à la visite, bénéficiera d’un aménagement paysager pour l’occasion de l’évènement Rendez-vous aux jardins. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

