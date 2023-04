Visite découverte du Jardin de la Stella Maris à Billey Jardin de la Stella Maris Billey Catégories d’Évènement: Billey

Visite découverte du Jardin de la Stella Maris à Billey Jardin de la Stella Maris, 3 juin 2023, Billey. Visite découverte du Jardin de la Stella Maris à Billey 3 et 4 juin Jardin de la Stella Maris 4 € au seul profit de l’association Jardins & Santé Ne pas se garer dans la cour du voisin d’en face. Dans le charmant village de Billey, entre Dole et Auxonne, venez visiter le jardin de la Stella Maris. c’est le jardin d’une passionée. Il est fourni d’une quarantaine de massifs fleuris, d’arbres rares, de bassins habités de poissons, grenouilles, couleuvres…

Depuis une vingtaine d’années, il s’est constitué petit à petit, au gré de sa propriétaire, par achats, cadeaux, échanges ou bouturages. Jardin de la Stella Maris 1 A rue de Biarne 21130 Billey Billey 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33755688854 [{« type »: « phone », « value »: « 0755688854 »}, {« type »: « email », « value »: « raymonde@jeanroch.fr »}] Dans le charmant village de Billey entre Dole et Auxonne. Ne pas se garer dans la cour du voisin. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © Raymonde Jeanroch

Jardin de la Stella Maris
1 A rue de Biarne 21130 Billey

