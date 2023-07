Visite guidée du jardin de la société d’horticulture Jardin de la Société d’Horticulture d’Eure-et-Loir Chartres, 16 septembre 2023, Chartres.

Visite guidée de ce beau parc paysager sous la conduite d’un paysagiste concepteur qui situera le jardin dans son contexte historique, son évolution jusqu’à nous jours. Les plus beaux sujets seront présentés sous leurs aspects économiques, paysagers, horticoles voire médicinaux.

Jardin de la Société d’Horticulture d’Eure-et-Loir 39 Avenue d’Aligre 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237652856 Jardin public de collection (1,7 ha). Arboretum créé au XIXe siècle avec plus de 90 espèces, variétés et cultivars des régions tempérées : découverte des arbres des Amériques, d’Asie, d’Europe et du bassin méditerranéen.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

© Société horticulture Eure-et-Loir