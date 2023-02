Animation et atelier : tous au jardin Jardin de la Roseraie Le Grand-Quevilly Catégories d’Évènement: Le Grand-Quevilly

Seine-Maritime

Animation et atelier : tous au jardin Samedi 3 juin, 14h00 Jardin de la Roseraie

entrée libre

Jardin de la Roseraie Avenue Léon Blum, 76120 Grand Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie

La Roseraie est un emblème de la ville. Elle compte plus de 18 000 plants issus de 280 variétés de rosiers, un plan d’eau et une rivière. Tous au jardin, rendez-vous à la roseraie pour profiter d’animations et d’ateliers ludiques sur le thème de la nature. Découverte des secrets de la roseraie, détente avec une sieste musicale, dégustations, visites, jeu de piste et autres activités sont notamment au programme

Dates et horaires de début et de fin :

2023-06-03T14:00:00+02:00

2023-06-03T18:00:00+02:00

